L'école de Taghalat parée de fresques

Les jeunes du village Taghalat, situé dans la commune d'Ath Mellikèche, ont entrepris, samedi dernier, une action qui a agréablement surpris plus d'un dans cette localité hautement perchée. Ainsi, des artistes-peintres de ce village ont réalisé des fresques et autres dessins de peinture à l'école primaire du village. De ce fait, la façade externe des classes a été décorée avec des dessins représentant des animaux, des fleurs, des élèves "noyés" dans la lecture de livres, etc. Les jeunes artistes ont réussi à travers cette action, qui a suscitée la joie, notamment de quelques élèves présents dans cette école, à transformer cet établissement pour lui donner beaucoup de couleurs et des représentations "pédagogiques" incitant les élèves à être studieux pour réussir leurs études. «Je tiens vraiment à remercier les artistes de notre village qui ont réalisé des dessins et fresques agréables à voir», affirme laconiquement un villageois. Il faut dire que les actions de bénévolat font décidément l'émulation dans plusieurs localités relevant du département de Béjaïa. En effet, que ce soit le nettoyage des routes, des rues, de l'environnement, des lieux publics et bien d'autres, ces opérations de volontariat semblent avoir de plus en plus d'adeptes parmi les citoyens. Les réseaux sociaux "ébruitent" ces activités avec des images prises sur les sites présentant différentes actions menées par des jeunes et moins jeunes dans l'optique de remédier à une situation donnée (ramassage des ordures, ravalement de façades, aménagement de fontaines,...). Cet état de fait a créé un "esprit" d’entraide parmi les jeunes notamment qui cherchent à redonner un nouveau look et souffle à la cité et à l’environnement dans lesquels ils vivent. Pratiquement, tous les week-ends des citoyens de différentes localités de la région se munissent du matériel nécessaire pour effectuer des actions de volontariat.

