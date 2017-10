Une seconde ambulance pour la polyclinique

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

En matière de couverture sanitaire, la daïra d'Adekar est bien lotie en structures de santé de proximité. La polyclinique du chef-lieu de daïra et de commune d'Adekar est dotée de plusieurs services médicaux. Ainsi, dans cette structure on peut trouver : un point d'urgence fonctionnant selon le régime de H24, une maternité intégrée en H24, aussi avec une PMI et une unité de vaccinations. Dans le même sillage, il existe dans cette polyclinique d'autres services aussi névralgiques les uns que les autres comme un laboratoire d'analyses médicales, un service de radiologie fonctionnant en H24, un service de stomatologie (maladies de la bouche), médecine générale et spécialisée, service des maladies chroniques, un cabinet de psychologue et une UDS (unité de dépistage scolaire) à plein temps. Il existe aussi une polyclinique dans la localité de Kiria et une salle de soins à Tizi Ougueni. Par ailleurs, l'on apprend d'une source sûre, que la polyclinique du chef-lieu d'Adekar vient de bénéficier d'une nouvelle ambulance provenant d'une subvention de l'APW. Cet équipement de taille vient renforcer celui existant déjà pour une prise en charge optimale et dans les bonnes conditions requises des cas urgents. Interrogé à ce propos, un citoyen de la localité dira : «l'acquisition de cette nouvelle ambulance est une nouvelle réjouissante pour la population de la commune d'Adekar. Cela va renforcer le parc avec ce type de véhicules très demandés au demeurant pour les évacuations urgentes des patients en difficulté. Il vaut mieux avoir deux ambulances qu'une seule», conclut notre interlocuteur.

S. Y.