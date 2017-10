Campagne de prévention chez les écoliers

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

Une vaste campagne de sensibilisation sur les moyens de diminuer le nombre effarant des accidents de la route est toujours en cours dans la commune de Béjaïa, ciblant un important nombre d’écoliers. Initié par l’association Essalama-el-mourouriya (sécurité routière ndlr), cette campagne, lancée depuis quelques jours déjà, devra encore s’étaler, a-t-on appris auprès des organisateurs. Ces derniers nous ont indiqué que les jours précédents, il y a eu plusieurs rencontres, notamment, à l’école Tahanouts de Tala-Hamza, au collège de Feraoun et au Centre culturel de Smaoun ont eu pour objectif de sensibiliser les élèves et de promouvoir la vigilance dans les routes. L’association a organisé en collaboration avec les services de la Protection civile, des Transports et de la Gendarmerie nationale une autre rencontre sous forme de conférence-débat, dans l’après-midi de mardi, à l’école primaire de Taourirt dans la commune d’Oued-Ghir. Ces services ont présenté chacun dans leur domaine respectif un tableau sur les victimes des accidents de la route et le coût élevé de leur prise en charge par l’Etat. Comme ils ont également donné les grandes orientations à suivre pour diminuer le nombre d’accidents. Ils se sont appuyés dans leur intervention sur des photos, des coupures de presse et la distribution de dépliants. Les représentants de la Protection civile ont fait une simulation d’accident et indiqué à l’assistance les premiers gestes à entreprendre en attendant l’arrivée des secours. Les gendarmes ont dressé un tableau noir sur ce qui se passe sur les routes avec les chauffards qui continuent de commettre des ravages. «De cette situation catastrophique, soulignent les hommes de loi, on est tous plus ou moins responsable. Il faut réagir pour diminuer le nombre d’accidents sur les routes». C’est dans ce sens que l’association Essalama-El-Mourouria table sur un travail de proximité en s’adressant directement aux jeunes écoliers qui seront les chauffeurs de demain. Elle tente de leur inculquer l’esprit de conduire pour les autres. Quant aux représentants des services de transports, ils ont axé leur intervention sur la manière de coordonner les efforts de chacun pour diminuer le nombre des accidents de la circulation.

B. Mouhoub