La caravane médicale fait escale à l’école

Par DDK | Il ya 1 heure

La couverture sanitaire dans plusieurs régions de la Vallée de la Soummam est insuffisante. Les personnes atteintes de maladies, surtout chroniques, sont ainsi obligées de faire des déplacements parfois éreintants, jusqu’à Béjaïa-ville pour une simple consultation chez un médecin spécialiste. Devant cet état de fait, l'association horizons d'Ouzellaguen, en partenariat avec l'association santé vital de la wilaya de Béjaïa, a organisé, samedi dernier, au niveau de l'école Touahri Arezki, une caravane médicale au profit des citoyens de la région. Lors de cette journée, les habitants des villages et quartiers d’Ouzellaguen ont eu l’opportunité de se faire ausculter gratuitement par des médecins spécialistes en cardiologie, orthopédie, pédiatrie, pneumologie, diabétologie, psychomotricité, néphrologie, allergologie, ophtalmologie, orthophoniste, ORL, et tant d’autres spécialités médicales. Les organisateurs de cette caravane médicale se sont aussi employés à sensibiliser les citoyens de la région sur «la nécessité de préserver leur santé mentale, psychique, physique et publique». Parallèlement, des cellules d’écoute et de sensibilisation sur les différentes addictions ont été mises sur pied. Aussi, une campagne de dépistage du cancer du sein a eu lieu. Cette caravane, indique l’association organisatrice, a pour objectif de «servir notre société civile, lui tendre la main et prendre soin d’elle. Ainsi, lui offrir des soins et différentes consultations gratuites pour améliorer sa santé et son cadre de vie». Les organisateurs de cette caravane promettent que des initiatives similaires seront organisées dans les prochains jours, et ce à travers les quartiers et villages de la municipalité d’Ouzellaguen.

F. A. B.