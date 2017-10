De l'assainissement pour Lemcella !

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Les autorités communales d’Ath Mellikèche mettent les bouchées doubles pour venir à bout des carences constatées sur le terrain en matière d’aménagement urbain, entre autres. Comme il est connu, la commune d'Ath Mellikèche compte pas moins de 23 villages qui accusent variablement des insuffisances, dans le volet aménagement notamment. Le relief accidenté de cette municipalité, couplé à sa position en zone montagneuse compliquent davantage la tâche aux autorités locales, car il faut toujours «dompter» cette topographie «hostile» constituée de terrains abrupts, pentus et ravinés et entrecoupés de plateaux à petites superficies. Qu'à cela ne tienne, de l'avis des habitants de cette localité, beaucoup a été fait par l’actuel exécutif. Mais beaucoup reste à faire aussi. Concernant l'assainissement, qui constitue un réel casse-tête dans cette contrée accidentée, il y a eu un bon nombre de projets dans ce volet précis avec la réalisation ou l’extension des réseaux d'évacuation des eaux usées. Le dernier projet en date est en cours de réalisation, et ce dans le village de Lemcella. Cette localité souffre de l’insuffisance de l’assainissement. Ainsi, il est prévu l'installation d'un réseau de 1 350 mètres linéaires dans ce village, apprend-on. Les travaux ont démarré récemment. Ce nouveau réseau permettra aux habitants, dont les habitations en sont dépourvues, d’en finir avec les fosses septiques qui pullulent dans cette municipalité. Par ailleurs, faut-il relever que d'autres localités de la commune ont déjà bénéficié de l’installation de réseaux de l'assainissement, à l'instar du village Fedila, où les quartiers Hocini, Hammam et Akkouche ont bénéficié de cette commodité de base.

S. Y.