L'olive verte crue à 250 DA

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

L'olive verte crue a fait son apparition ces derniers jours dans plusieurs localités de la vallée de la Soummam. C'est une olive cueillie prématurément et destinée à la désamérisation par la soude caustique. En effet, l'opération est, d'ores et déjà, entamée chez beaucoup de ménages propriétaires d'oliveraies, en vue de produire l'olive verte de table pour la consommation familiale. Dans cette région charnière de la wilaya de Béjaïa qu’est la vallée de la Soummam, la production de l'olive verte de table est plus qu'une tradition. C’est une nécessité, car ce produit alimentaire constitue un ingrédient indiscutable dans divers mets. Ainsi donc, et bien que la campagne oléicole soit encore loin, les oliveraies ont renoué, ces derniers jours, avec une "brève" cueillette des olives vertes, destinées à la désamérisation : action d'enlever l'amertume aux olives vertes par la soude caustique, le rinçage, le salage et la conservation. Les ménages ne récoltent que le nécessaire pour la consommation familiale, en laissant plus de quantités pour la production de l'huile d'olive lors de la prochaine campagne d'olivaison. Si certains récoltent les olives pour la consommation familiale, d'autres, en revanche, les destinent à la vente, comme il est le cas ces jours-ci, où des quantités de ce fruit oléagineux sont mises sur le marché local. Bien que "maigres", les récoltes suscitent l'engouement des clients qui n'hésitent pas à s’approvisionner en ce produit, nonobstant ses prix jugés «exorbitants». Effectivement, les prix des olives vertes ont atteint la barre des 250 DA/kg, dénotant de leur rareté. La faible pluviométrie et la sécheresse qui perdure encore sont des facteurs de cette baisse de récolte. Pour cette année, les quantités d’olives de table à produire vont inexorablement diminuer. Par ailleurs, l'on a remarqué sur les étals des commerces de l'alimentation générale et autres drogueries le retour de la solution de soude caustique, destinée à la désamérisation des olives vertes. Quoique sur ce volet, il est à déplorer la piètre qualité de certains marques de soude caustique qui ne "cuisent" pas bien les olives, mais les détruisent.

Sy. Y.