Tazla, un village bien particulier !

Par DDK | Il ya 1 heure | 151 lecture(s)

Tazla est un magnifique village rustique accroché à l'une des innombrables collines abruptes des chaînes montagneuses des Bibans qui parcourent, vers le sud, la commune d'Ighil Ali.

Situé à 25 km du chef-lieu communal d'Ighil Ali, le village Tazla, bien que doté d'un panorama époustouflant, est en proie à l'isolement et aux multiples carences. Il est constitué en majorité d'un tissu urbain ancien et traditionnel qui tient encore debout. Ses belles maisons patrimoniales sont construites à la pierre sèche, et dominées par des tuiles romaines rouges ocres qui donnent plaisir à voir. Ses ruelles étroites «adoptent» vite le visiteur qui se sent déjà accueilli avec beaucoup de bienveillance. Peuplé par moins de 100 habitants, ce village a connu les affres du terrorisme islamiste qui le vida presque de sa population. Le retour de la paix civile n'a pas pour autant permis à ce village de voir tous ses enfants rappliquer pour s'y réinstaller, car beaucoup d'entre eux ont préféré rester dans les localités où ils se sont réfugiés, fuyant l’islamisme sanguinaire. Aujourd'hui que le village a pansé ses blessures, la vie tend à reprendre ses droits en dépit des manques enregistrés, comme la pénurie de l'eau potable, le manque de transport, l'insuffisance de l'éclairage public, l'absence du gaz de ville, l'inexistence de lieux de loisirs pour les jeunes, l'absence d'une unité de soin et bien d'autres carences. Par ailleurs, il est à relever que le village Tazla est connu pour ses fruits et légumes peu communs, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. En effet, ces produits sont typiques à cette localité avec leur volume ou couleur qui reste unique en son genre, comme la volumineuse tomate rose, le haricot vert «géant» qui peut atteindre entre 20 et 25 cm, le gros poivron appelé communément «ifelfel Aâbbas», le chou, dont on dit qu'il a un goût particulier. Les fruits ont aussi leur caractère hors du commun, dit-on, comme la pêche verte tardive qui est charnue et succulente, la figue fraîche, les poires... Ces fruits et légumes, tellement d'une excellente qualité, sont très demandés dans la région. Ils ont déjà un label avant l'heure, et s'exportent à Bordj Bou Arréridj, Sétif et Alger. La spécificité des produits agricoles de Tazla a intéressé, en 2007, l'association BEDE (biodiversité et échange d'expériences), une association française basée à Montpellier, qui s'intéresse de près à sa culture maraîchère et fruitière. Des spécimens de grains de ces produits ont été recueillis pour études...Par ailleurs, faut-il noter que le village Tazla possède des sites enchanteurs qui pourraient booster le tourisme de montagne dans cette région à la beauté féerique. On y trouve des pineraies verdoyantes à perte de vue, des sources d'eau, des ravins touffus de couvert végétal, des vergers, des animaux sauvages, de belles montagnes à escalader...

Syphax Y.