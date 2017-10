Qui se soucie des abords du lycée ?

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

Le chemin qui mène vers le lycée mixte Akloul Ali de Guendouz, chef-lieu communal d'Aït R'zine, se trouve dans un état lamentable. En effet, comme constaté dernièrement, cet accès, long d'environ 500 mètres, est dans un état de dégradation pour le moins affligeant. En forte déclivité, il est parcouru au milieu par un fossé sinueux, représentant un réel danger pour les élèves qui l’empruntent chaque jour. Étroit et parsemé de pierres et de caillasses, ce chemin donne vraiment du souci aux lycéens qui suivent leur scolarité au niveau dudit établissement. Pire encore, des matériaux de construction, comme le sable, le parpaing, le gravier... sont entreposés sur les abords, rétrécissant davantage cet accès "hasardeux". Cela sans évoquer les détritus et les déchets qui jonchent ce tronçon non aménagé depuis l'ouverture du lycée en question, soit vers la fin des années 2000. «C'est vraiment navrant que d'emprunter quotidiennement ce chemin sinueux et en pente qui mène vers notre lycée. Il est dans un état lamentable ! À la chute de la pluie, il est creusé, ici et là, par les torrents qui dévalent de la RN106. Cet accès est en déclivité, ce qui fait qu'il collecte la moindre petite pluie, le transformant en véritable oued. Nous demandons aux autorités sa prise en charge immédiate, car nous souffrons de cet état de fait. Nos déplacements vers ce lycée sont vraiment périlleux avec ce chemin qui menace ruine", regrette un jeune lycéen. Par ailleurs, il est à relever aussi l'état délabré du mur d'enceinte de l’établissement, en proie à la vétusté. Les lycéens déplorent, dans la foulée, l'absence d'un préau ou d'un abri devant le portail à même de se prémunir contre la pluie. Lorsque celle-ci tombe en trombe, les lycéens, attendant la rentrée des classes, ne trouvent pas où s'abriter.

Syphax Y.