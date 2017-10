Un service de radiologie pour le centre de santé

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

Le centre de santé de Semaoun, sis à hauteur de l’agglomération du chef-lieu communal, a été doté au cours de ces dernières semaines d’un service de radiologie. C’est ce qu’ont informé les responsables de l’APC. «Le service a été équipé d’un appareil de radiologie flambant neuf. Un operateur a aussi été affecté pour assurer son fonctionnement», a fait savoir un élu à l’APC. «C’est un acquis de taille pour notre commune, ajoute-t-il, qui va dans le sens de l’amélioration de l’offre en soins de base au profit de nos concitoyens». Un avis partagé par quelques habitants de Semaoun interrogés sur ce sujet : «Indubitablement, la disponibilité d’un service de proximité aussi vital que la radiologie est vivement souhaitée. Nous ne pouvons que nous en féliciter», déclare un citoyen. «Ce renfort, on y adhère pleinement. On souhaite que les pouvoirs publics poursuivent cette dynamique de consolidation et d’amélioration de l’accessibilité aux soins au profit des villageois», renchérit un autre, résident dans un quartier à la périphérie du chef-lieu. Si cet acquis est salué par le commun des habitants, il n’en reste pas moins que des voix s’élèvent, qui pour réclamer la permanence de ce service durant les week-ends et les jours fériés, qui pour demander l’ouverture d’une maternité rurale, ou encore la dotation du centre d’une ambulance. «Les malades résidents dans les villages excentrés sont des morts en sursis. Si leur évacuation vers une structure hospitalière s’impose de nuit, ils n’ont pratiquement aucune chance de s’en sortir», se plaint un quadragénaire, fonctionnaire de sont état. «Nos malades et nos parturientes sont évacués avec des moyens de fortune vers l’hôpital d’Amizour ou la polyclinique d’El Kseur. De longs trajets, qui plus est, en empruntant des routes incertaines», ajoute un autre citoyen de Semaoun.

N. M.