Imoula réclame le gaz

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Les habitants du village Imoula dans la commune de M’Cisna, sont sortis de leur réserve pour réclamer la mise en service du gaz naturel, dont le projet est achevé depuis 2016, nous confie-t-on. «Nous avons tant patienté, sans rien voir venir. Qu’attend-on pour lâcher le gaz ?», s’interroge un jeune père de famille d’Imoula. «L’hiver est à nos portes, et l’on s’apprête à passer une autre saison en enfer, avec les sempiternelles tracasseries liées à l’approvisionnement en gaz butane, qui n’est, ni très commode, ni toujours disponible», clame un villageois, tout en exhortant les pouvoirs publics à trancher le nœud gordien. Une délégation de villageois, a-t-on appris, a saisi tout récemment les services concernés de la wilaya. «On nous a fait la promesse de débloquer la situation dans les meilleurs délais. Nous avons foi en nos responsables de tenir leurs engagements. Toute la population du village attend fébrilement le jour de la délivrance», dira un quadragénaire du village. D’autres citoyens résidents à Tighermine, Ighil Ouantar et Amagaz, sont à leur tour montés au créneau, pour dénoncer les interruptions à répétition du projet de raccordement de leurs localités au réseau du gaz. «Je suis désolé de le dire, mais on fait la part belle à l’improvisation et au laisser-aller. Sinon, comment expliquer que les travaux progressent si lentement par-ci, et livrés à l’abandon par-là. À telle enseigne que le chantier donne l’impression de faire du surplace», fustige un habitant d’Amagaz. «Nous avons notre lot de désagréments et de routes défoncées. Quant au fameux gaz, nous devons prendre notre mal en patience, pour gouter à ses bienfaits», s’impatiente un autre villageois de Tighermine.

N. M.