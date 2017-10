Les meilleurs lauréats des examens de fin de cycle honorés

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

L’association Soummam éco-culture de Sidi-Aïch a organisé, samedi dernier, à la salle des fêtes Youcef Abdjaoui de la ville éponyme, sa cérémonie annuelle de remise de distinctions aux lauréats des établissements de l'enseignement primaire, moyen et secondaire, qui se sont illustrés lors des examens de fin de cycle. C’est dans une ambiance des plus festives que la crème des lauréats des différents examens (5e AP, BEM et bac.), accompagnés de leurs parents et familles, a été gratifié de cadeaux symboliques. Cette cérémonie annuelle, qui en est à sa cinquième édition, s'est déroulée dans de bonnes conditions, où les convives ont eu droit à une cérémonie à la hauteur de l’événement. Se voulant de donner un cachet festif à cette 5e édition, les organisateurs de ladite cérémonie ont invité la fameuse troupe de Lewhama, et comme à son habitude, le rire est au rendez-vous. De même, le jeune chanteur, Yanis Zidani a mis une ambiance de fou dans la salle, en sus, les jeunes ne se sont pas fait prier pour gambader au rythme des chansons. «Les yeux pétillants des lauréats valent tout l’or du monde. Redessiner le sourire à nos enfants n’a pas de prix», nous dira un membre de l’association Soummam Éco-Culture. Les parents n'étaient pas en reste, fiers de leurs progénitures, notamment à travers ces exploits hautement qualificatifs. Outre, la récompense des efforts des élèves méritants pour les encourager à poursuivre avec la même réussite leur scolarité, cette grandiose réception a permis de valoriser le travail engagé par les établissements scolaires à l’image du lycée Taos Amrocuhe, communément appelé lycée de filles, lequel est classé meilleur établissement secondaire à l’échelle de wilaya en terme de résultat au baccalauréat. Ledit lycée s’est vu honoré par les organisateurs qui n’ont pas caché leur fierté d’avoir un établissement de haute facture dans leur localité. Profitant de la même occasion, les organisateurs de ladite cérémonie ont voulu honorer aussi les sportifs de la région, notamment à travers ses deux championnes de l’athlétisme scolaire, Anies Aouche et Asma, ayant survolé leurs adversaires lors du dernier championnat arabe au Liban.

Bachir Djaider