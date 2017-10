Des aménagements urbains sur plusieurs sites

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Inscrits dans le cadre d’un programme élargi d’amélioration urbaine, notamment la résorption du déficit en voieries et réseaux divers (VRD), plusieurs opérations d’aménagement seront réalisées à travers les quartiers et les localités de la commune de Sidi Aïch. En effet, d’après une source proche du dossier, cinq sites sont retenus pour faire l’objet de ces opérations de mise à niveau et d’embellissement. «Nous avons cumulé beaucoup de retard dans ce domaine. Le déficit est trop important pour être rattrapé en un seul exercice budgétaire. Ainsi, nous avons opté pour une approche de règlement progressif, en donnant la priorité aux sites les plus dégradés», a fait savoir notre source. L’on informe, ainsi, que la municipalité a jeté son dévolu sur le village Remila, situé à quelques kilomètres de la ville, de même que des quartiers et cités résidentiels, sis dans le périmètre urbain du chef-lieu communal. Il s’agit, apprend-on, des quartiers Maâla, Bouhlou, et des cité Docks et 180 logements. Une multitude de travaux y sont projetés. «Il s’agit principalement du revêtement des accès, de la construction de trottoirs, de la réalisation d’ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que divers aménagements», souligne un responsable de l’APC. Rencontrés à hauteur de la ville de Sidi Aïch, des citadins résidents à Maâla et à la cité 180 logements disent voir d’un bon œil l’inscription de ces projets, dont ils souhaitent la concrétisation proche. «Ce projet d’aménagement tombe à pic, pour nous délivrer de la mélasse dans laquelle nous sommes englués depuis des lustres. J’espère seulement que la mise en œuvre de ces opérations ne traînera pas dans le temps, surtout que l’hiver est à nos portes», soupire un père de famille. Tout aussi soulagé, un autre citoyen dira sur un ton jubilatoire : «Ce projet est une véritable bénédiction. Quoiqu’implantée au cœur de la ville, notre cité a tous les attributs de la ruralité. La réalisation de ce projet promet de changer son visage et nous réconcilier, du même coup, avec notre statut de citadins».

