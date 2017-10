Un arrêt de fourgons encombrant !

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

La localité d'Allaghane, située à 5 km du chef-lieu communal de Tazmalt, est connue pour être l'un des carrefours importants dans la haute vallée de la Soummam. Parcourue par les RN 106 et 26, elle constitue le point de chute des citoyens (voyageurs). En tout, il y a trois arrêts de fourgons et de minibus qui desservent plusieurs localités. Les usagers peuvent joindre, à partir de ce village, les localités situées dans le couloir de la vallée de la Soummam, ainsi que la ville de Béjaïa et les localités relevant de la wilaya de Bouira, et ce, via la RN26. Aussi, un autre arrêt, aménagé à proximité de la RN106, dessert les villages relevant de la région des Ath Abbas (Ighil Ali, Boudjellil et Aït R'zine). Cependant, au-delà de cet aspect, il y a lieu de relever ce problème lié à la position d'un arrêt situé sur l'accotement droit de la RN26 et qui mène vers Béjaïa. Celui-ci, et de l'avis des automobilistes et des routiers, est "mal placé", car il "gêne" énormément la circulation routière, en provoquant souvent embouteillages et bouchons. Pis, quand les fourgons et les minibus arrivent à hauteur de cet arrêt, ils sont stationnés l'un derrière l'autre, en obstruant carrément le passage à d'autres usagers qui aspirent à rallier les localités de la basse Soummam. Et à chaque fois, l’on assiste à un concert de klaxons, suivi de prises de bec entre les transporteurs et les autres usagers. «Ce n'est vraiment pas son emplacement cet arrêt (en direction de Béjaïa, ndlr), il est très encombrant. Les fourgons stationnent sur les abords de la chaussée en la rétrécissant, ce qui ne nous permet pas de passer tranquillement. Il faut toujours attendre que la voie se libère, c'en est trop ! Nous demandons que cet arrêt soit déplacé dans un espace plus large qui ne gêne pas la circulation», tempête un routier.

S. Y.