Début de la campagne de vaccination aujourd’hui

Dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la grippe saisonnière, l’établissement public de santé de proximité (EPSP) d’Aïn Bessem lance, dès aujourd’hui dimanche, une campagne de vaccination contre cette affection. Selon l’administration de l'EPSP, la campagne sera menée au niveau de la polyclinique du chef-lieu d’Aïn Bessem et les salles de soins de Kahbouzia, Raouraoua, Aïn Laoui et El Mokrani. L’administration de l’EPSP de Aïn Bessem indique que la campagne concerne les malades chroniques, les personnes âgées de plus de 65 ans et les femmes enceintes. Ces personnes sont invitées par les services de la santé de la localité à se présenter au niveau des centres de soins à partir de dimanche (aujourd’hui), munis d’une pièce d’identité et du carnet de vaccins. Les mêmes services soulignent que la campagne se déroulera durant les journées de dimanche et de mardi. Il faut signaler que les services de la direction de la santé (DSP) de la wilaya de Bouira ont réceptionné récemment un quota de 45 905 doses de vaccin antigrippal. Ce quota a été dispatché sur les différents établissements publics de la santé de la wilaya, a indiqué la DSP de Bouira. Il est utile de préciser que la campagne de vaccination va toucher toutes les structures de la santé à travers la wilaya de Bouira, lesquelles ont, d'ores et déjà, reçu leurs quotas de vaccin.

D. M.