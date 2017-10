Transport scolaire insuffisant

Par DDK | Il ya 16 minutes | 56 lecture(s)

Le parc roulant de la commune de Boudjellil, située à 87 km au Sud-ouest de Béjaïa, est en proie à la vétusté. Les bus de transport scolaire, en particulier, sont vétustes et tombent souvent en panne. À l'instar de ce bus qui a plus de 30 ans d'existence et qui est tombé en panne, mercredi dernier, laissant les élèves dans le désarroi. Il a fallu l'intervention des transporteurs «conventionnés» avec l'APC pour acheminer ces lycéens de Béni Mansour vers le lycée des martyrs sis à Boudjellil. Plusieurs rotations ont été effectuées, mercredi dernier, pour transporter des dizaines d'élèves vers ledit établissement. Cette situation repose sur le tapis l'état déliquescent des bus de ramassage scolaire qui tombent souvent en panne à cause de leur délabrement. «Ce n'est pas la première fois, ni la dernière d'ailleurs que notre bus tombe en panne. Le transport vers notre lycée devient problématique avec ces bus antédiluviens. En plus, ils n'arrivent pas à contenir tous les élèves, nous nous entassons les uns contre les autres dans une promiscuité quotidienne. Il faudra aux autorités communales de réfléchir sérieusement à renforcer le transport scolaire avec de nouveaux bus, pour contenir ce déficit criant», affirme un lycéen. Chaque jour ouvrable, des bus, des fourgons et des autocars acheminent des centaines d'élèves, venus des différentes localités comme Metchik, Tala Lbir, Aftis, Tigrine, Béni Mansour,... vers les établissements scolaires existant à travers la commune. Et c'est au terme de plusieurs rotations et de va-et-vient que les transporteurs (communaux et conventionnés) acheminent ces apprenants vers leurs destinations. Cependant, le problème de transport scolaire demeurera toujours entier dans la commune de Boudjellil, tant que la "flotte" mise en service est insuffisante.

Syphax Y.