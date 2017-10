La ville croule sous les ordures !

Par DDK | Il ya 17 minutes | 42 lecture(s)

La fermeture de la décharge communale de Kherrata, le 3 octobre dernier, n’a pas été sans incidences sur l’environnement immédiat des citoyens de la région.

En effet, depuis cette date, des dépotoirs sauvages ont vu le jour aux quatre coins de la ville. Et les services municipaux ont tout bonnement reconnu, dans un avis publié sur le site Internet de la municipalité, leur incapacité à assurer la collecte des ordures ménagères. «L’APC de Kherrata décide de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, la collecte des ordures ménagères, et ce, suite à la décision de Monsieur le wali portant fermeture de la décharge communale, en réponse à la requête des habitants d’Ath Mebarek, sachant que cette décharge se trouve sur le territoire de la commune de Kherrata. (…) Nous nous excusons auprès des citoyens sur les conséquences qui peuvent en découler », a-t-on écrit dans ledit avis, tout en invitant les citoyens «à ne pas jeter n’importe où leurs ordures et à trouver des solutions individuelles (…) ». Devant cette situation alambiquée, les habitants de Kherrata, notamment ceux du chef-lieu communal, déposent leurs sacs d’ordures n’importe où. C’est ainsi que des décharges sauvages ont vu le jour, notamment devant les institutions publiques et les établissements scolaires de la municipalité. «Les responsables locaux doivent assumer leur responsabilité, en trouvant un autre site où ils peuvent implanter une décharge sans incommoder les habitants d’Ath Mebarek, dans la commune voisine de Taskriout», estime un habitant de Kherrata. Un autre citoyen qualifie de «sage» la décision du wali, mettant au défi les autorités communale de la localité à trouver une solution de rechange «au lieu de s’en laver les mains». Il est à noter que des défenseurs de l’environnement n’ont cessé depuis l’ouverture de la décharge de Kherrata au niveau des Gorges, de tirer la sonnette d’alarme concernant la détérioration de l’environnement dans cette zone. Ils ont prédit que les répercussions sur la flore et la faune dans cet endroit seraient «catastrophiques». Dans l’incapacité de trouver des terrains pour servir d’assiettes à l’implantation de décharges contrôlées à cause des oppositions de citoyens, et malgré l’intervention des services de la wilaya, qui a abouti à la signature en 2016 d’une convention avec la direction générale des CET de Sétif pour le traitement des déchets des communes de Kherrata, Taskriout et Draâ El Gaïd au niveau du CET d’Ouled Khabal, le manque de moyens logistiques a contraint les services communaux de Kherrata et Taskriout à continuer à déverser les déchets collectés quotidiennement au niveau des gorges. Une situation qui a perduré des années avant de provoquer le courroux de la population de la localité d’Aït-Mebarek.

F. A. B.