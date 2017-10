Ifrène sans eau depuis juillet dernier !

Par DDK | Il ya 26 minutes | 51 lecture(s)

La commune de Toudja, située à 25 km à l'Ouest de Béjaïa, est confrontée à une crise d'eau qui perdure depuis plusieurs mois déjà. Cette situation est qualifiée de «paradoxale» par les observateurs, sachant que cette localité est connue pour sa richesse en ressources hydriques. Les restes de l'aqueduc romain, qui desservait la cité romaine de Saldae à partir de Toudja, témoignent d'une époque faste, où l'eau coulait à flots, à une époque où, pourtant, la technologie et les moyens actuels n'existaient pas encore. De nos jours, et avec tous les moyens existants, la commune de Toudja n'arrive pas à étancher sa soif durablement. Cette situation, le moins qu’on puisse dire, intenable, a fait sortir, maintes fois, de leurs gonds les habitants des différentes localités touchées de plein fouet par un stress hydrique qui n'a que trop duré. Et à chaque fois, c'est la mairie qui est mise sous scellés par les protestataires, pour exprimer leur mécontentement et courroux envers un exécutif communal apparemment «dépassé» par l'ampleur de la crise. Plusieurs villages sont durement affectés depuis des mois par la pénurie de l'eau potable sur les réseaux de distribution. Il s'agit des localités d’Ifrène, Tala Hiba, Ibaouchen et Larbâa. Cependant, le village Ifrène semble le plus touché de tous, car la pénurie de l'eau y dure depuis..."le mois de juillet passé", dénoncent des sources locales. "Nous n'avons pas eu une seule goutte d'eau dans les robinets depuis le mois de juillet dernier. Nous avons passé un été chaud et caniculaire et sans eau. Et durant toute cette période de pénurie, qui continue encore, nous nous sommes rabattus sur les fontaines et les citernes tractables. Cela a bien évidement grevé nos revenus. Nous ne pouvons plus supporter cette situation", tempête un habitant du village.

S. Y.