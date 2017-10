Coup de balai à la cité 1 000 logements

Par DDK | Il ya 25 minutes | 41 lecture(s)

Sous le slogan «Béjaïa ville propre», les associations El-Quds, Porte-Sarasine, Avec les femmes et enfants sans abris, Taweghlist N’tmetuth, et Lehna ont procédé, avant-hier samedi, au nettoyage de la cité des 1 000 logements, à Ihaddaden. Cette journée rentre dans le cadre de l’initiative prise par la wilaya, pour le nettoyage des quartiers et cités de la ville de Béjaïa. Cependant, l’opération n’a été rendue possible que grâce au soutien de l’APC de Béjaïa et d’une entreprise privée de Tizi-Ouzou, qui ont mis à la disposition des volontaires des cases et plusieurs camions. Sur place, une cinquantaine d’hommes, de femmes et d’enfants ont travaillé durant toute la matinée. Dix allers-retours ont été effectués par les camions en direction de la décharge de Boulimat, pour y déverser les détritus de toutes natures, ramassés par les volontaires aux alentours de cette cité. Tout de même, les responsables des associations présents ont regretté «la faible participation des habitants de ladite cité qui ont préféré vaquer à leurs affaires quotidiennes, pendant que d’autres débarrassaient leur cité des ordures qu’ils avaient eux-mêmes jetés». D’après l’adjoint au maire de Béjaïa, M. Malek Bouchebah, présent sur place en compagnie du chef de la daïra, l’opération qui a débuté depuis un mois, et qui a déjà concerné la Casbah, Shanghai ( El-Quds) et les Aiguades, va se poursuivre pour toucher le maximum de quartiers et cités du chef-lieu. «Les associations qui participent à cette opération seront récompensées et aidées par l’APC», a-t-il tenu à ajouter. Au même moment, une autre opération similaire a été organisée au niveau du quartier Oued Ouchalal, à côté du CEM Abdelmoumen, où des citoyens, encadrés par une association de quartier, ont procédé eu ramassage des ordures qui jonchaient les différents recoins des environs. En effet, des bénévoles, pourvus en matériels par les services de l’APC et de la daïra de Béjaïa, ont passé au peigne fin ledit quartier, pour venir à bout des immondices qui enlaidissaient les moindres coins et recoins de cette belle cité et, partant, lui redonner son visage d’antan.

Saïd M.