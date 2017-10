Des écoles en manque de salles pédagogiques

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

La petite école primaire du village Iftissen, dans la commune de Sidi Ayad, fait face à des carences en matière de locaux pédagogiques, ce qui se répercute négativement sur les performances des enfants scolarisés. «Le primaire fonctionne à l’étroit, dans la mesure où il dispose de cinq divisions pédagogiques, une par niveau, pour seulement 4 salles de classe, une salle étant aménagée en cantine. Pour tourner dans de bonnes conditions, l’infrastructure de l’établissement nécessite une extension», fait savoir M. Ayadi Nafaâ, premier magistrat de la commune : «Ce problème dure depuis deux ans. Nous avons adressé plusieurs requêtes aux services de la direction de l’éducation, mais aucune solution n’est mise en pratique à ce jour», soutient le P/APC. Pour contourner cet écueil, et étant donné que l’option d’une double vacation des locaux n’est pas envisageable, la direction de l’établissement a trouvé une échappatoire pour le moins inédite : dispenser les cours dans un bureau ! «C’était la seule et unique alternative. On devait s’y résoudre, pour éviter de renvoyer des élèves à la maison, et créer un grave précédent. Il est vrai que nos effectifs sont très réduits, ce qui rend les choses tellement plus simples», explique un membre du staff pédagogique de l’établissement. Le déficit en locaux, informe-t-on, a contraint les responsables de l’éducation à faire l’impasse sur le préscolaire. L’édile communal informe, par ailleurs, que l’école primaire du village Maâla, bute, aussi, sur le manque d’espace. «Ce primaire, qui enregistre un flux important d’élèves en classes préscolaires a aussi un besoin pressant d’extension, par l’apport de deux nouvelles salles de classe», dira le maire, indiquant que les repas sont servis dans… le logement du directeur.

N. M.