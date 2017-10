«Des ralentisseurs SVP !»

Par DDK | Il ya 35 minutes | 38 lecture(s)

La route menant vers le CEM base 5 et le stade communal de Guendouz, chef-lieu de la commune d'Aït R'zine, donne du souci aux riverains et aux élèves qui suivent leur cursus scolaire dans cet établissement. En effet, réhabilité cette année, ce tronçon d'environ 2 kilomètres est fréquenté par des centaines d'usagers par jour, entre automobilistes et piétons. Une situation qui favorise un trafic dense de la circulation. Ce qui n’est pas sans conséquences "indésirables", notamment pour les collégiens et les habitants du quartier "El Kouachi", traversé par ce tronçon. Ces derniers, à travers une requête-pétition dont nous détenons une copie, ont, d’ailleurs, saisi les autorités communales sur ce chemin, en relevant «son étroitesse» et sa forte déclivité, tout en indiquant que cette «route (sert) d'accès aux riverains, aux autres usagers ainsi qu'aux nombreux enfants qui se rendent à l'école (CEM, ndlr)». Par conséquent, écrivent-ils encore, «ce chemin est fréquenté par tout le monde, y compris par de nombreux véhicules, camions et autres». Dans le même sillage, ces derniers attirent l'attention des autorités locales sur le trafic automobile qui, d’après eux, «représente un danger permanent pour les personnes âgées et les écoliers particulièrement». Pour remédier à cette situation qu'ils jugent «inquiétante», les habitants demandent, toujours selon la même requête, «l'installation de ralentisseurs aux endroits appropriés, ainsi que des panneaux de signalisation (tel celui de la limitation de vitesse...), afin d’inciter les automobilistes à ralentir la vitesse. Il est à souligner, enfin, que le chemin en question fait la jonction entre le quartier "El Kouachi" et la RN106, qui traverse cette municipalité.

