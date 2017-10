La campagne de vaccination lancée

Par DDK | Il ya 20 minutes | 1 lecture(s)

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a été lancée, depuis dimanche passé, dans toutes les polycliniques et les centres de santé relevant de l’établissement de santé de proximité (EPSP) de Sidi Aïch

«La vaccination se poursuivra jusqu’à la fin de l’hiver. Elle est gratuite et se fera sur simple présentation d’une ordonnance médicale», souligne le directeur de l’EPSP. «Nous avons réceptionné un lot de 1 200 doses de vaccin. Cela devrait suffire largement, étant donné que beaucoup de personnes se font vacciner au niveau des officines pharmaceutiques», poursuit-il. Le dispositif de cette campagne est ainsi réactivé au niveau de tous les points de vaccination, afin de réussir l’opération. «Après deux jours du lancement de l’opération, nous n’avons pas encore enregistré un grand afflux de demandeurs. Les gens sont peut-être insuffisamment informés, ou préfèrent temporiser, sachant que la campagne s’étalera sur plusieurs mois», relève un agent vaccinateur de Sidi Aïch. Insistant sur l’importance de ce moyen de prophylaxie, seul rempart contre la virulence de l’agent de la grippe saisonnière, un médecin de santé publique met en garde contre toute négligence : «Chez les personnes bien portantes, la grippe est une maladie bénigne, que beaucoup assimilent d’ailleurs un rhume. En revanche, chez les sujets traînant une maladie chronique, ou présentant un déficit immunitaire, la non vaccination les expose à de redoutables complications qui peuvent mettre leur vie en danger», alerte-t-il. Le médecin rappelle le profil des malades et des personnes pour lesquelles cette couverture vaccinale est vivement recommandée : «Tous les malades souffrant d’une affection chronique, telle que la cardiopathie, l’asthme ou le diabète, de même que les femmes enceintes et les personnes âgées de plus de 65 ans, sont des sujets à risque», dira-t-il, soulignant que la couverture vaccinale est également recommandée pour le personnel de la santé. Interrogé sur la sécurité et l’efficacité de ce vaccin, qui nourrirait quelque suspicion, un professionnel de la santé se veut rassurant : «Le vaccin est fiable et efficace. J’en appelle à la prise de conscience et à l’adhésion massive de tout le monde, notamment la population ciblée. C’est uniquement à ce prix que l’on pourrait faire baisser les statistiques des décès dus à la grippe saisonnière», rétorque-t-il, catégorique.

N Maouche.