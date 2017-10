Danger sur le chemin vicinal !

Par DDK | Il ya 32 minutes | 59 lecture(s)

Sur la route vicinale de Boudjellil, des regards endommagés font obstacle au trafic routier. Parfois, pour signaler le danger et le contourner, des citoyens mettent un branchage d'arbres pour que les usagers des véhicules ne s’y heurtent pas. «Il faut vraiment être vigilant pour ne pas buter sur ces obstacles qui risquent d'endommager le train avant d'une automobile. Le danger menace aussi les motos qui roulent, en général, plus vite que les autres véhicules», alerte un usager de cette route. Quelques réparations, signalons-le, ont eu lieu, mais en vain, le danger étant toujours là. «On se demande pourquoi les couvercles des regards cèdene au premier camion qui passe dessus», s’interroge-t-on. Ainsi, les automobilistes n'ont rien d'autre à faire que de prendre leur mal en patience, en attendant une probable intervention des autorités concernées. A signaler que ces nombreux regards sont, pour la plupart, implantés, ne sait-on pas pourquoi, au milieu de la chaussée.

N. F.