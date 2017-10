Le raccordement à Tichy Haf en stand-by

Par DDK | Il ya 34 minutes | 89 lecture(s)

Le raccordement de la commune d’El Flay au réseau du barrage Tichy Haf se fait attendre. Pourtant, informe-t-on auprès de l’APC, le projet d’adduction est achevé depuis de longs mois. «On en est toujours à la procédure de consultation pour la fourniture et l’installation des équipements électromécaniques», fait savoir M. Agad, premier magistrat de la commune. L’édile communal souligne, en outre, que la ligne de transport électrique, destinée à alimenter les équipements de pompage, reste aussi à réaliser. Il est à rappeler que la commune d’El Flay est alimentée à partir d’un seul forage, implanté sur le lit majeur de la Soummam. Un ouvrage d’un débit de 70 litres par seconde, indique-t-on, qui permet une distribution quotidienne. Néanmoins, signale-t-on, en période estivale, la régie communale opère un rationnement, en passant à une seule desserte tous les deux jours. «Depuis le temps que l’on parle de l’eau de Tichy Haf… Celle-ci relève toujours de l’utopie. D’avoir vainement attendu, beaucoup de gens ont fini par perdre toute illusion et cessé d’accorder foi à ce projet», dira un habitant du village Ath Daoud. Tout aussi désillusionné, un autre citoyen du village Izghad affirme que «l’apport de l’eau de Tichy Haf aurait pu constituer le complément indispensable, pour rendre l’approvisionnement plus abondant et sécurisé. Hélas, à force de se morfondre dans l’incertitude, les citoyens sont de plus en plus tiraillés par l’exaspération».

N. M.