Les collégiens nettoient leur établissement

Armés de balais, les élèves du CEM Beliamine Tahar ont ramassé, la semaine dernière (lundi), les déchets qui jonchaient le sol de leur établissement scolaire ainsi que les alentours.

L’objectif vise, en filigrane, à sensibiliser les jeunes au respect de la propreté dans les espaces publics, et par ricochet, envoyer un message clair à leurs aînés, pour mettre aussi la main à la pâte. Initiée par les élèves de 4e AM, cette opération de toilettage a suscité un engouement sans pareil parmi les collégiens ayant pris par cette action, qui s’est déroulée dans une ambiance bon enfant. Sous le slogan «Nos gestes au quotidien pour protéger notre environnement», les potaches de l’établissement Beliamine Tahar veulent, vaille que vaille, s’investir dans la propreté de leur environnement. Certes, les moyens sont dérisoires, il reste néanmoins que la volonté de ces enfants, armés de leurs mains nues et de sacs en plastique, est venue à bout des bouteilles en plastique/verre, gravats et autres détritus, voire même des tessons de verre. Les élèves ont donné de leur temps pour un nettoyage intégral de leur collège. Dans la bonne humeur et dans un esprit d’équipe, les jeunes ont rapidement commencé à enlever les feuilles mortes et tous les détritus se trouvant aux coins des murs. Au bout de quelques heures, une multitude de feuillages et de détritus divers ont été embarqués dans des sacs-poubelle. «À travers ce que nous faisons aujourd’hui (ndlr, lundi dernier), nous voudrions faire véhiculer un message aux autres écoles pour qu’elles fassent de même», déclare Cylia, collégienne. Et un autre camarade d’abonder dans le même sens : «Tous les élèves doivent s’impliquer dans la vie de notre collège, car c’est ici que nous passons le plus clair de notre temps. Il est important, je pense, de préserver au maximum notre collège propre, car il ne faut pas oublier qu’il est ancien. Malgré ce que beaucoup pensent, les jeunes prennent conscience qu’il est important de garder l’environnement en bon état pour les générations à venir». Le but escompté à travers cette démarche est de créer un effet de conscience chez les potaches et aussi de les faire participer à une activité écologique. «Les jeunes sont bien conscients des problèmes que subit la Terre à cause de la pollution, mais il faut trouver une façon de leur parler, et de les éduquer. In fine, un sursaut d’orgueil doit animer les autres établissements scolaires afin d’inculquer aux enfants l’esprit écolo, et de facto, participer dans la préservation de l’environnement. Nous sommes très contents de voir que les jeunes prennent des initiatives pour donner un coup de balai à leur école. C’est une leçon de citoyenneté et de responsabilité que nous ont donné ces braves élèves», dixit un enseignant dudit l’établissement.

