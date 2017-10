De nouveaux locaux pour les handicapés

Par DDK | Il ya 50 minutes | 85 lecture(s)

L’association Espoir de la commune de Tinebdar a bénéficié, dernièrement, d’un nouveau siège plus spacieux, dont l’aménagement a été pris en charge par l’APC. D’ailleurs, son inauguration a été faite par les autorités locales de Tinebdar, en présence du chef de la daïra de Sidi-Aïch. «Son aménagement a été pris en charge par la commune, en dégageant sur ses fonds propres quelque 400 millions de centimes», indique un membre de l’association. Sur le terrain depuis 2013, les membres de cette association ont dû, quatre années durant, faire des mains et des pieds pour accomplir leur mission. Au-delà de la prise en charge psychopédagogique des handicapés, l’association s’emploie à accompagner cette frange, afin de lui assurer une formation pour qu’elle puisse s’insérer dans la vie active et, partant, s’épanouir dans la société. Avec un effectif de cinq encadreurs et un psychologue, l’association, avec le concours d’enseignants du CFPA de la région, donne des cours de broderie, de peinture, de confection de gâteaux traditionnels ou encore des cours d’informatique à ses adhérents, au nombre de 85. Cette association compte, principalement, sur les contributions des donateurs et des services municipaux, pour accomplir sa noble mission. «La municipalité nous fournit l’aide en fonction de ses moyens. Du côté des autres services comme la DAS, on a reçu une subvention de moins de sept millions de centimes. Une aide insignifiante pour un meilleur fonctionnement de notre association», regrette, Acherchour Madani, trésorier de l’association, espérant, au passage, que les services concernés y affectent des encadreurs spécialisés à titre permanent, pour combler le déficit de l’association en termes d’encadrement : «Nous activons toute l’année, d’où la nécessité d’étoffer nos effectifs en encadreurs qualifiés», insiste-t-il. Comme elle s’occupe d’une frange à mobilité réduite, l’association peine également à assurer le transport de ses adhérents, issus de plusieurs communes de l’ancienne daïra de Sidi Aïch, même si ce problème ne pose pas pour ceux qui viennent jusqu’à Tinebdar des municipalités d’Akfadou, Chemini et Tifra, dont les responsables municipaux mettent à la dispositions des parents des bus pour le transport de leurs enfants vers le siège de l’association, sis au village de Tighezratine, dans la commune de Tinebdar. «Si pour les communes d’Akfadou, Chemini, Tinebdar et Tifra, le problème de transport ne se pose pas, pour toutes les autres communes de l’ancienne daïra de Sidi-Aïch, ce sont les parents qui accompagnent quotidiennement leurs enfants», s’indigne-t-on.

F. A. B.