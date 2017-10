Le stade communal transformé en beuverie !

Par DDK | Il ya 50 minutes | 75 lecture(s)

Le stade communal de la ville d'Akbou se trouve dans un état lamentable. En effet, un simple tour au niveau de cette infrastructure, dédiée à la masse juvénile, renseigne sur l’état déplorable dans lequel il est plongé, et ce, au su et vu de tous. Ce stade, qui fait face au CEM Kadoum Malek, est transformé sans aucune vergogne en lieu de beuverie, où il a été constaté sur les gradins même, des amoncellements d'emballages de boissons alcoolisées. Cependant, ce qui interloque encore plus, c'est son portail qui demeure ouvert toute la journée sans aucun gardiennage. De ce fait, n'importe qui peut s'y introduire pour faire ce que bon lui semble, à l'exemple, à juste titre, des «parties» de saoulerie qu'organisent des individus qui ont transformé ce stade en boui-boui à ciel ouvert. L'on s'y adonne aussi, sans aucun scrupule, à la consommation de stupéfiants dans une impunité totale. «Il est vraiment déplorable le sort dévolu à ce stade censé servir de lieux de pratique des sports et non pas de lieux de beuverie. A chaque fois que nous commençons les cours de l'éducation physique, nous sommes happés par l'angoisse et l'appréhension à cause de ces ivrognes qui s'introduisent dans les gradins, en consommant des boissons alcoolisées. Il faudra que cela s'arrête un jour», tempête un enseignant de l'éducation physique rencontré sur les lieux. Par ailleurs, il est à relever aussi la situation lamentable dans laquelle sont confinés les locaux commerciaux aménagés derrière les gradins. Ces locaux, qui donnent directement sur la rue Aïssat Idir et le CEM "Kadoum Malek", sont, aussi, transformés en lieux de beuverie et de débauche. Une virée sur les lieux a permis de constater aussi des amoncellements ahurissants de toutes sortes de déchets, essentiellement des emballages de boissons alcoolisées.

Syphax Y.