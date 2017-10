Imbroglio aux œuvres sociales

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Pour encourager les fonctionnaires du secteur de l’éducation de la wilaya de Béjaïa, la commission des œuvres sociales de ce corps procédera à la remise de sommes d’argent aux parents des enfants qui ont obtenu d’excellents résultats durant les différents examens des cycles primaire, moyen et secondaire de l’année écoulée (2016-2017). Ladite commission a tenu à exhorter «les enseignants, dont les enfants ont obtenu respectivement une note supérieure ou égale à 17/20 à l’examen du Bac, les enfants ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 17,5/20 à l’examen du BEM et les enfants ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 09,50/10 à l’examen de fin du cycle primaire, de constituer un dossier englobant une attestation de travail, une fiche familiale, le relevé des notes de l’enfant et enfin un chèque barré. Le dossier devra être déposé auprès de la commission des œuvres sociales de la wilaya de Béjaïa. L’avis stipule que la date butoir est fixée au mardi 24 octobre courant et qu’aucun dossier ne serait accepté au-delà de cette date». Selon les premières réactions, nombreux sont les fonctionnaires du secteur de l’éducation qui se demandent «qui sera récompensé ? Les enfants d’enseignants qui ont obtenu de bons résultats ou leurs parents ?» Aussi, certains se demandent «combien seront-ils ?» Car, ils estiment que la barre a été placée trop en hauteur, surtout concernant l’examen de 5AP. D’autres trouvent que l’information n’a pas été diffusée efficacement et qu’il fallait envoyer des correspondances à tous les établissements de la wilaya de Béjaïa pour que tous les enseignants soient mis au courant, car, tous les enseignants ne sont pas tenus de surfer sans arrêt sur Facebook ! La gestion des œuvres sociales de la wilaya de Béjaïa, faut-il le signaler, ne cesse de susciter des remous parmi les enseignants. Rappelons le tollé qu’avait soulevé la distribution des parfums bon marché aux enseignantes, à l’occasion du 8 mars, il y a de cela quelques années !

Saïd M.