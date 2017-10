Imoula et Iâzouzen alimentés en gaz

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Pas moins de 500 foyers relevant des villages Imoula et Iâzouzen, dans la commune de M’cisna, ont été alimentés dernièrement en gaz naturel. «Nous avions fait preuve de beaucoup de patience avant de solliciter les instances concernées. Dieu merci, les autorités de wilaya nous ont prêté une oreille attentive et ont répondu favorable à notre demande», déclare un quadragénaire d’Imoula, l’un des villages les plus peuplés de la circonscription. Selon les villageois, les travaux ont été achevés il y a plus d’une année. «Nous avions estimé qu’il était inconcevable de nous faire poireauter si longtemps, alors que le combustible était aux pas de nos portes. Mais tout est bien qui finit bien, et tout le monde est heureux de cet acquis, qui fera certainement date», enchaine un citoyen d’Iazzouzen. Arborant un large sourire, un autre habitant de ce village dira : «Le gaz n’est plus un luxe mais une évidente nécessité pour les campagnards que nous sommes, car confrontés à la rigueur du climat et à l’isolement». «Nous sommes libérés d’une véritable tracasserie, en l’occurrence l’approvisionnement en gaz butane, qui se fait cher et souvent introuvable, au plus fort des épisodes neigeux», renchérit un jeune du même village. Le seul bémol, relève-t-on, reste le démantèlement du réseau routier, dont les villageois ignorent s’il sera un jour remis en état. Pratiquement, toutes les venelles et les accès de ces localités ont été détériorés par les engins d’excavation, a-t-on pu constater. «Pour l’heure, nous savourons pleinement l’arrivée du gaz. Pour le reste, nous avons foi en nos responsables pour réparer progressivement toutes ces routes délabrées», affirme un habitant d’Imoula.

