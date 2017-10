La Protection civile sensibilise

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Les services de la Protection civile de la wilaya de Béjaïa ont entamé, hier, une vaste campagne d’information et de sensibilisation sur les dangers et les risques du monoxyde de carbone. Des risques qui deviennent plus grands lors d’une utilisation incorrecte du gaz de ville. Dimanche dernier donc, des éléments de la Protection civile se sont rendus dans deux villages de la commune de M’cisna, Imoula et Iaâzounène en l’occurrence, où le wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab avait, la semaine dernière, mis en service le gaz de ville pour plus de 500 foyers. Hakim Latreche, chargé de communication à la Protection civile, a souligné que ces deux villages, étant nouvellement branchés au gaz de ville, ont besoin d’informations et des consignes sur l’utilisation correcte de cette énergie à laquelle ils ne sont pas encore habitués. «Nous allons faire du porte-à-porte pour informer et sensibiliser les habitants sur l’utilisation du gaz de ville et vérifier que toutes les équipements ont été installés dans les normes», déclare le chargé de communications de la Protection civile. Dans certains villages de la commune de Kherrata, il y a des familles qui ont réalisé toutes leurs installations avec des tuyaux flexibles en plastique, et d’autres n’ont changé pas les becs de leurs cuisinières ou de leurs appareils de chauffage. Il y a également un grand travail de sensibilisation à faire sur l’aération des locaux. Des explications seront, aussi, données aux habitants sur le monoxyde carbone qui, invisible et inodore, peut tuer en cas de manque d’aération dans une pièce où est allumé un appareil qui fonctionne au gaz de ville. Il y a lieu de rappeler qu’en cas d’asphyxie, la première chose à faire, préconisent les pompiers, c’est d’ouvrir toutes les fenêtres de la pièce pour qu’il y ait un maximum d’aération. Ce travail de sensibilisation et d’information, continue notre interlocuteur, se fera dans les foyers, dans les écoles auprès des jeunes et lors des réunions avec les villageois, qui seront organisées en collaboration avec les comités de villages.

B Mouhoub.