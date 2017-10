La subdivision agricole vise un rendement plus élevé

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

La subdivision agricole de Tazmalt, comptant trois communes, Tazmalt, Ath Melikeche et Boudjellil, s'est assigné comme objectif, pour la présente saison agricole, de semer 80 hectares de blé dur et 60 ha d'orge. La surface agricole gérée par cette subdivision s’étend sur 9 196 hectares. «Les moyens nécessaires ont été mis en action. Il s'agit d'une agriculture de montagne qui ne bénéficie pas d'irrigation. On table sur un rendement plus élevé, à condition que l'on ait une saison pluvieuse. L'an dernier, on a semé 60 ha de blé et 54 ha d'orge. Le rendement moyen à l'hectare a été de 14 quintaux à l'hectare. Ce n'est pas un record bien sûr», explique l’un des responsables de cet organisme. Il faut reconnaître que les trois communes ne sont globalement pas à vocation céréalière, et possèdent beaucoup de terres en jachère. Pas de culture de céréales irriguée non plus. A part la ferme Hamimi, à quelques kilomètres à l'est de Tazmalt, qui fait dans la culture intensive du blé, atteignant entre 60 et 80 quintaux à l'hectare. Le reste des terres, sur les trois communes précitées, n'ont pas de potentialités céréalières. «Il y a aussi le manque de moyens pour le moissonnage, car la subdivision ne possède aucune moissonneuse. On recourt à la location de cet engin indispensable à la moisson», regrette-t-on. Beaucoup reste pour que la filière connaisse son plein essor dans la région. Pour le moment, on compose avec les moyens qui existent. A signaler que bien qu'il y ait encore beaucoup de terres qui ne sont pas travaillées, le pourcentage de terrains ensemencés a largement dépassé celui des terres à l'abandon».

Nassim Fawzi