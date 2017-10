1 300 demandes en stand-by

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Plus de 1300 dossiers de demandes d’aides à l’habitat Rural sont à ce jour en instance d’être satisfaites. Il est évident qu’une telle situation est le résultat d’absences de quotas suffisants pour faire face à une demande qui s’en va, de plus en plus, crescendo. Selon un responsable local, «l’APC n’a bénéficié que d’une cinquantaine d’aides au titre de l’année 2016, et aucune pour l’année en cours». Un tel déficit, explique la même source, «risque de connaître une évolution préoccupante, difficile à maîtriser à court terme, si un programme conséquent n’est pas attribué à la commune». Un programme qui va, poursuit notre interlocuteur, «non seulement combler les déficits enregistrés, mais aussi mettre fin aux attentes de ces nombreux citoyens des localités rurales de la commune de Kherrata». Les prétendants, soulignons-le, aspirent disposer d’une habitation décente à travers cette formule d’habitat, qui continue de susciter un véritable engouement chez la population rurale. Sur le plan social, cette formule vise, en premier lieu, à enrayer l’exode rural et le retour des villageois aux activités agricoles. Par ailleurs, d’aucuns à kherrata insistent sur la nécessité de déployer des efforts concernant la réalisation des programmes des logements sociaux locatifs au niveau de la ville de Kherrata, dont le nombre d’unités réalisé jusque-là et attribué est très insuffisant par rapport aux besoins importants, qui se font de plus en plus sentir. En effet, près de 2 000 dossiers sont actuellement en instance auprès de la commission compétente, toujours selon notre source.

S Zidane.