L'hydraulique dans tous ses états !

Par DDK | Il ya 39 minutes | 34 lecture(s)

Il est devenu légion que de constater, un peu partout dans la commune de Boudjellil, des fuites d'eau survenant sur les réseaux de distribution. En effet, des conduite d'eau en PEHD égouttent ou giclant de l'eau à n’en plus finir. Avec des vannes qui "fuitent", l'eau se perd dans la nature sans qu'elle ne profite aux consommateurs, qui, eux, n'ont qu'à prendre leur mal en patience, avec la pénurie de l'eau potable qui perdure depuis des mois, voire même des années. Les quantités d'eau qui se déversent dans la nature pourraient, à elles seules, "juguler" tout le stress hydrique qui "happe" les 17 villages composant la commune de Boudjellil, dit-on. Les scénarios de l'APC cadenassée se répète à plusieurs reprises, et ce, à chaque fois que l'eau tarde à couler des robinets des foyers. Et c'est toujours également l’achat des citernes d'eau qui est effectué par les habitants, pour pallier le manque d'eau courante. Les cas de piquage illicite dans cette municipalité sont innombrables, et les fraudeurs, maniant "l'art" du piquage des conduites d'eau potable, occasionnent des pertes incommensurables en eau et en argent pour les collectivités locales. Ne payant pas un rond avec cette pratique, les "piqueurs" utilisent, comme bon leur semble, ce liquide précieux à tous les usages possibles, privant d'honnêtes gens qui payent régulièrement leur consommation de cette denrée vitale. Pis, bien souvent, les citoyens pénalisés par cette situation sont obligés de payer de leurs poches des citernes pour venir à bout d'une carence hydrique. Pour sa part, le niveau des puits reste désespérément bas, et les propriétaires sont désemparés devant cet état de fait.

S. Y.