Engouement pour le vaccin antigrippal !

Par DDK | Il ya 39 minutes | 32 lecture(s)

Depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, c'est le branle-bas de combat dans les centres de santé, les polycliniques et les EPSP de la région d’Allaghan. Les officines pharmaceutiques sont, aussi, prises d'assaut, à l’exemple de celle du centre de la localité, située sur un carrefour routier bondé de monde. Là, une salle a été même improvisée pour la vaccination. L'agent vaccinateur parle à ceux qui viennent se faire vacciner. «N'ayez crainte, ça ne fait pas mal et ça n'a pas d'effets secondaires». En un seul geste, la vaccination est accomplie. «Les médecins des centres de santé délivrent une ordonnance laquelle donne droit au patient à se faire vacciner gratuitement. C'est un travail de complémentarité. Tout le monde intervient pour que l'acte vaccinal se fasse dans les meilleures conditions», rassure-t-on. Un senior se souvient avoir trop souffert de la grippe saisonnière l'an dernier, faute de vaccin : «Je ne vais plus me laisser faire», déclare-t-il, décidé. «Je vais me faire vacciner tout de suite», tranche-t-il. Et à un autre senior de lui emboîter le pas : «Moi, c'est mon épouse que la grippe saisonnière a beaucoup fait souffrir l'année passée. Elle a failli en mourir! Voilà, je la ramène ici (ndlr, pharmacie de la localité), pour se faire vacciner cette année et se protéger». Selon ce qui se dit çà et là, il y a plus de personnes vaccinées cette année contre la grippe saisonnière que l'an dernier.

Nassim Fawzi