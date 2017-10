Le projet attribué

Par DDK | Il ya 38 minutes | 34 lecture(s)

Dans l’optique de décongestionner les services d’état civil du chef-lieu de la commune de Chemini, une antenne administrative avait été inscrite au profit du village Ifalazen. Ainsi, une entreprise privée de bâtiment s’est vue attribuer le projet afférent à l’étude, le suivi et la réalisation de ladite antenne administrative. À l’issue de l’analyse et l’évaluation des offres techniques et financières, conformément aux critères de choix prévus dans le cahier des charges, le projet susdit est attribué provisoirement à une entreprise spécialisée pour un montant de 3 324 995,66 DA. Le délai de réalisation est de cinq mois. Le village Ifalazen, situé au sud-ouest de la commune de Chemini, à cinq kilomètres du chef-lieu communal, sera, ainsi, doté d’un projet de grande utilité publique qui sortira, à coup sûr, ses habitants de l’ornière. Cet équipement desservira également les villages alentour, à savoir Ilmaten, Takhlidjt, Sidi-Hadj-Hseyen et Semaoune. La réalisation de ces projets s’inscrit dans le cadre de l’amélioration du service public, et par ricochet, mettre fin à la bureaucratie et à la lourdeur administrative dans la délivrance de documents au niveau des services de l’APC. «Cette annexe administrative sera réalisée dans l’optique de rapprocher l’administration du citoyen, améliorer le service public et faciliter les opérations de délivrance de documents et papiers administratifs», a expliqué un élu de l’exécutif communal.

Bachir Djaider