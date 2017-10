Le gaspillage de l’eau en débat

Par DDK | Il ya 38 minutes | 30 lecture(s)

Le constat est déjà établi : l’Algérie est en situation de sécheresse. Malgré cet alarmant état de fait, nombreux sont les ménages qui, consciemment ou inconsciemment, continuent à gaspiller d’énormes quantités d’eau.

Pour enrayer cet inquiétant phénomène, l’association Etoile culturelle de Bouhamza s’apprête à lancer une vaste campagne de sensibilisation pour, note-t-on dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, «réduire les aspects du gaspillage et préserver cette ressource vitale». Dans ce cheminement, cette association compte, pour mener à bon port son projet, mettre à contribution, outre les ménages de la commune de Bouhamza, tous les intervenants dans la gestion du secteur des ressources en eau dans la wilaya de Béjaïa. Avant le lancement de cette campagne de sensibilisation, une rencontre technique, regroupant autour d’une même table plusieurs responsables locaux, avec une coopération technique belge, a eu lieu, avant-hier, à Bouhamza. «Il a été question lors de cette rencontre, placée sous l’intitulé générique «L’eau, la source intergénérationnelle», de débattre de la problématique du gaspillage de l’eau potable et tous les préjudices financiers et environnementaux qu’engendre ce phénomène», expliquent les organisateurs dans leur document, soulignant que cette journée a été mise à profit «pour communiquer sur notre projet qui consiste à faire une grande campagne de sensibilisation au niveau de la commune de Bouhamza, ciblant le consommateur local de l’eau potable (…) ». Étaient présents à cette rencontre les autorités locales de Bouhamza, la représentante de la coopération belge, les directeurs locaux de l’environnement, des ressources en eau, de l’ADE, le responsable de la station de traitement de l’eau et celui du barrage de Tichy Haf et plusieurs autres responsables de différents services en lien avec la gestion des ressources hydriques dans la région. Par son projet, l’association vise à «lutter contre le gaspillage de l’eau». Pour ce faire, les responsables de cette association projettent, prochainement, de lancer deux enquêtes de terrain, l’une sur «la problématique du gaspillage de l’eau», et l’autre sur «la prédisposition des consommateurs à payer leurs factures de consommation». L’association compte également impliquer d’autres partenaires associatifs dans sa campagne de sensibilisation. «Un comité ou collectif inter-associatif sera créé et chargé de conduire les différentes opérations de sensibilisation», précise-t-on. Aussi, des visites pédagogiques au niveau du barrage de Tichy Haf, l’unité et le centre de l’ADE à Bouhamza, Béjaïa et Akbou auront lieu dans le sillage de cette campagne.

F. A. B.