Inscription d’un projet d’AEP

L’alimentation en eau potable dans la commune de Chemini tend à devenir une quête de Graal pour les 25 villages relevant de cette localité. En dépit des nombreux projets de développement lancés par les différents exécutifs municipaux, l’épineux problème d’alimentation en eau potable persiste depuis belle lurette. Néanmoins, les élus locaux tentent tant bien que mal d’améliorer la desserte publique d’eau potable dans les foyers de la commune. Ainsi, plusieurs villages ont été programmés pour bénéficier de ces projets de développement local, lesquels sont actuellement au stade de consultations par voie d’affichage. Parmi les futurs bénéficiaires, le village d’Ait Soula qui culmine à plus de 900 mètres d’altitude sera doté d’une adduction en eau potable sur un linéaire de 650 mètres de conduite et d’un réservoir de 100 m3. Par ailleurs, le projet en question a connu auparavant quatre consultations infructueuses par voix d’affichage. L’exécutif communal espère que cette cinquième consultation sera la bonne afin de permettre aux habitants de bénéficier de l’eau potable. Il faut rappeler que les habitants de ces 25 bourgs vivent un calvaire généré par l’absence de ce liquide vital. Les jarres et autres récipients ont de beaux jours devant eux. D’ailleurs, les villageois s’approvisionnent à partir des forages avoisinants à l’aide de citernes dont les prix affichés ne sont pas à la portée de toutes les bourses.

Bachir Djaider