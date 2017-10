La trituration des olives déjà entamée !

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

Alors que la campagne oléicole n'a pas encore commencé dans la vallée de la Soummam, les presses d'huile du village Allaghane, situé à 5 km du chef-lieu communal de Tazmalt, ont, d'ores et déjà, reçu de grandes quantités d'olives crues pour la trituration.

En effet, dans une aire réservée au stockage des olives, dans l'une des huileries activant dans ce village, des sacs pleins d'olives sont superposés les uns sur les autres, en attente d'être triturées. Cependant, ces olives ne parviennent pas de la région, mais de la lointaine wilaya de Mostaganem, comme l’indiquait l'immatriculation d'un camion chargé de sacs d'olives crues. «Je viens de Mostaganem pour triturer mes olives, car, là-bas, il n'y a pas la moindre ombre d'une huilerie. Je possède une oliveraie récente qui a déjà donné des fruits. Comme dans ma région il n'y a pas de presses, j'ai pensé ramener toute ma récolte ici à Allaghane pour la presser !» indique le conducteur du camion. D'autres personnes sont venues des wilayas de Bordj Bou Arréridj et M'Sila, où les huileries sont quasiment inexistantes. Ces wilayas, même si elles ne sont pas leaders en matière de production oléicole, cumulent une expérience assez intéressante dans la filière, qui commence à s'étendre à une vitesse vertigineuse, dépassant même certaines régions de la Kabylie, qui connaît, pour sa part, un recul inquiétant dans ce domaine à cause du manque d’entretien du verger oléicole et de l'urbanisation galopante, laquelle décime, dans son sillage, de milliers d'oliviers centenaires. Par ailleurs, il est à noter que la campagne d'olivaison ne tarderait pas à être entamée dans la basse vallée, car cette partie de la Soummam connaît une maturité «précoce» des olives par rapport à la haute vallée, où la campagne de récolte des olives intervient, généralement, vers fin novembre et début décembre !

Syphax. Y.