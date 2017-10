Pour une loi sur le don d’organes

Par DDK | Il ya 1 heure | 54 lecture(s)

C’est sous le patronage du directeur de la santé et de la population de la wilaya de Béjaïa que l’EPH de Kherrata a organisé, avant-hier, la deuxième journée sur la néphrologie, à la salle de cinéma 8 Mai 45.

La manifestation a eu lieu en présence des autorités locales, de médecins de l’EPH en question et des établissements publics de santé d’Aokas, Amizour, Souk-El-Tenine, El-Kseur, de l’EHS d’Il-Maten, et d’autres praticiens privés. Cette journée a été animée par une pléiade de professeurs et de spécialistes, à l’image du Pr M. Haddoum, du CHU Mustapha, des Pr Boubchir et Bouali, du service de médecine interne du CHU de Béjaïa, et Saâda F. du CHU de Sétif, et d’autres. La cérémonie a été ouverte par le nouveau DSP de Béjaïa, qui, dans son allocution d’ouverture, a déclaré avoir l’honneur d’être présent dans la ville historique «du 8 mai 1945», à l’occasion de la tenue de cette importante journée sur la néphrologie, qui constitue, d’après lui, «une opportunité pour approfondir davantage les connaissances sur cette spécialité, grâce à la contribution des professeurs et docteurs spécialisés participants à ce débat scientifique (…)». Ainsi, les thèmes débattus seront, notamment, axés sur le rein et le médicament, le traitement de l’HTA chez le sujet diabétique atteint d’insuffisance rénale, le rein et pré-éclampsie, les abords vasculaires permanents, l’élévation de la créatinine sanguine, la fonction rénale et sur la conduite à tenir devant les œdèmes... Parmi les nombreux points développés par les orateurs, auxquels le Professeur Haddoum a donné des détails précis à l’issue de chaque intervention et des débats qui ont suivi, figurent, entre autres, la fonction rénale, la clairance et l’épidémiologie de l’IRA, la circulation rénale, l’AINS, et sa prévention, la prise en charge de l’hyper-tendu, les circonstances de découvertes du diabète, les risques cardio-vasculaires, le diagnostic, le dépistage, l’observance, le MAPA– ATM et le traitement, les données physiopathologiques, la fonction rénale, la force et la faiblesse de la créatinine, la concentration plasmatique de la créatinine, les équations et les variantes MDRD… Pour ce qui est des œdèmes, après expliqué leur origine, leur apparition ainsi que leur formation, les intervenants ont mis l’accent sur les différentes formes de cette maladie. L’autre thème débattu par le Professeur Saâda F. du CHU de Sétif a trait au rein de la femme enceinte, les facteurs de risque, le diagnostic, ainsi que les différentes pathologies de cet organe et leurs traitements, l’interruption de la grossesse, l ’HTA, la contraception et la consanguinité. S’agissement des transplantations d’organes, le Pr. Haddoum n’a pas manqué de souligner que «beaucoup d’efforts restent à faire dans ce domaine, puisque le nombre de donneurs est pratiquement insuffisant, pour plusieurs facteurs, notamment l’absence de ‘’culture’’ dans ce domaine, liée à des considérations d’ordre traditionnel de la société (…) Pour ces raisons, l’adoption d’une loi réglementant et définissant le fonctionnement d’une telle action humaine, pour sauver des vies, est souhaitable». À signaler, enfin, les bonnes conditions qui ont permis le bon déroulement de cette 2e journée sur la néphrologie.

Slimane Zidane.