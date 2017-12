Des pistes agricoles réhabilitées par les villageois

Par DDK | Il ya 22 heures 16 minutes | 606 lecture(s)

Devant l'état déplorable des pistes agricoles desservant la commune de Tamokra, les habitants du village Bicher ont eu la louable initiative d'organiser, récemment, une action de volontariat pour réhabiliter certaines pistes agricoles détériorées à cause des dernières intempéries. «L'initiative a été dictée par la nécessité urgente de réhabiliter les pistes agricoles qui mènent vers les oliveraies du village, car nous sommes en pleine campagne d'olivaison. Nous avons procédé au dénivellement et au décapement des endroits des pistes qui ont enregistré des aspérités et autres avaries dues aux pluies torrentielles qui se sont abattues dernièrement sur la région. En effet, on a constaté des cratères, des crevasses et des sillons creusés par les torrents, ce qui rendait la circulation automobile, notamment des engins comme les camions et les tracteurs, très difficile, voire impossible à certains endroits. Ainsi, les villageois se sont attelés à réparer ce qui est à réparer et l'opération est toujours en cours. Cela va permettre, comme je l'ai dis, aux villageois de rallier sans anicroches leurs champs pour récolter les olives», dit l'un des organisateurs de ladite action. Par ailleurs, en sus de cette action de bénévolat, les habitants de Bicher ont procédé également le week-end dernier à une campagne de nettoyage et d'embellissement de leur village. Les jeunes peintres notamment ont réalisé des fresques et des dessins muraux représentant les symboles de la culture kabyle. «Nous sommes vraiment fiers de notre jeunesse qui ne lésine pas sur les moyens et la volonté pour redorer le blason de notre village, qui a besoin vraiment de tous ses enfants pour le développement local», indique un habitant de cette bourgade qui compte près d'un millier d'âmes.

S. Y.