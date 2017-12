Le projet de la trémie renvoyé aux calendes grecques !

Par DDK | Il ya 22 heures 15 minutes | 916 lecture(s)

La ville d'Akbou, située à 60 km de Béjaïa, est une métropole régionale qui ne cesse de s'étendre tous azimuts. Aux 60 000 habitants, s’ajoutent des milliers de visiteurs entre travailleurs, élèves et patients, entre autres, qui s'y rendent au quotidien. C'est une véritable ruche qui ne «s'apaise» qu'à la tombée de la nuit. Cela induit un trafic routier intense, d'autant que cette agglomération est traversée par la très dense RN26. Même si la mise en service du tronçon Akbou -Ahnif de la pénétrante autoroutière a quelque peu désengorgé la ville, il n'en demeure pas moins qu'à des moments de la journée, surtout aux heures de pointe, les rues, notamment le boulevard de la RN26, se congestionnent carrément, mettant à rude épreuve les usagers. Dans la nouvelle ville, comme dans l'ancienne, c'est le même constat: une circulation dense et des bouchons ininterrompus ! À l'ancienne ville, les choses restent toujours compliquées avec un embouteillage quotidien qui survient au rond-point, situé à proximité de l'ancien hôpital, où la circulation automobile devient exécrable ! Il y a aussi ce point noir qui se forme quotidiennement à proximité du service de l'état civil, où il y a un arrêt de minibus qui desservent les villes d'Akbou et Béjaïa. A cet endroit précis, se forment des embouteillages qui ne facilitent guère la tâche aux transporteurs et autres automobilistes. Cette situation perdure depuis des années, alors qu'un projet d'aménagement d'une trémie à la rue Si El Haouès, où se trouve le point noir en question, a été inscrit depuis deux ans sans qu'il ne voit le jour, au grand dam des usagers de la route. «Si la trémie a été réalisée, nous ne serions pas dans cette situation catastrophique à se morfondre dans des bouchons inextricables!», déplore un automobiliste. Les habitants, notamment les automobilistes et les transporteurs, souhaitent que le nouvel exécutif prenne en charge ce projet en le réalisant en bonne et due forme !

Syphax Y.