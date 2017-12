Portes-ouvertes sur l’insertion des enfants inadaptés mentaux

Par DDK | Il ya 22 heures 13 minutes | 608 lecture(s)

Fondée en 2006, l'association à caractère social «Défi pour les enfants inadaptés mentaux» des daïras de Seddouk et Beni Maouche œuvre dans le but d'assurer la prise en charge et l'accompagnement de cette frange de la société sous divers aspects (éducatif, psychosocial et médical) ainsi que leur insertion dans les milieux scolaire et socioprofessionnel. Ses membres bénévoles ont lancé un projet qui consiste en la mise en place de dispositifs d'appui et d'accompagnement à la scolarisation de l'enfant en situation de handicap en milieux éducatif et familial. Ce projet entre dans le cadre d'un programme de coopération franco- algérienne : l’appel à microprojets (AMP 2017) par le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France en Algérie. A ce titre, l’association a programmé des portes-ouvertes à partir d’aujourd’hui et ce jusqu’au 27 de ce mois. Cette action se veut comme une sensibilisation portant sur l'inclusion (insertion) scolaire des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire. Pour ce faire, l'association Défi a choisi le chef-lieu Seddouk, précisément la salle de délibération de l'APC, ce dimanche comme première étape de ces portes-ouvertes qui s'étaleront sur toute la semaine et qui toucheront les autres communes de la région (M’cisna, Amalou, Béni Maouche puis Bouhamza) pour la clôture.

Zahir Ait Hamouda