Le chemin d'Afir en attente de réhabilitation

Par DDK | Il ya 5 heures 37 minutes | 349 lecture(s)

En matière d'aménagement urbain, le chef-lieu communal de Boudjellil enregistre des carences palpables. En effet, la réhabilitation de certains tronçons et rues n’est toujours pas opérée, au grand dam des 6 000 âmes habitants peuplant cette localité rurale par excellence. Cependant, le chemin appelé Afir, long d'environ 2 km, qui parcourt plusieurs quartiers de ce chef-lieu, est plus piteux que tous les autres. Bien qu'il soit utilisé par des centaines d'habitants dans leurs différents déplacements, que ce soit à pied ou par véhicules, ce chemin délabré n'est pas encore réhabilité. «C'est bien dommage que ce chemin d'Afir ne soit pas encore pris en charge malgré nos maintes réclamations. Pourtant, il est utilisé par tous les villageois dans leurs déplacements. Il est d'une grande importance. Toutefois, malgré cela, il est jeté aux oubliettes. Il me semble qu'une étude a été faite par le passé pour sa prise en charge, mais jusqu'à présent rien n'a été entrepris. C'est la désillusion totale pour nous, habitants de Boudjellil», peste un habitant du chef-lieu. Par ailleurs, le CW42 A, qui passe par le chef-lieu de Boudjellil, ne cesse de se dégrader, surtout à la tombée de la pluie, où des crevasses, des cratères et autres nids-de-poule se remplissent de vase et d'eau. Cela sans évoquer l'inondation de la chaussée à cause de l'absence de caniveaux et d'avaloirs. Il y existe aussi un point noir au ‘’Quatre-chemin’’ de Boudjellil où un collecteur déborde à chaque pluie torrentielle, et les eaux usées se mélangeant aux eaux de pluies et ruissellent à ne pas en finir sur la chaussée.

S. Y.