Réstauration et extension d’écoles primaires

Par DDK | Il ya 5 heures 36 minutes

Beaucoup de projets de réhabilitation et d'extension au profit des écoles primaires de la commune d'Aït R'zine ont été réalisés ces derniers mois. En effet, pratiquement presque tous les établissements primaires des villages de la municipalité ont bénéficié de différentes opérations entrant dans le cadre de la réhabilitation, d'extension ou de renforcement, à l’image des écoles primaires des villages Tourirt Ouabla et Tizi Alouane, lesquelles ont bénéficié de travaux d'entretien. A l'école Colonel Amirouche, sise à Guendouz, chef-lieu communal d'Aït R'zine, c'est plutôt une opération d'extension qui a été effectuée avec l’aménagement de pas moins de quatre classes pour désengorger celles existantes, car l'école enregistrait une surcharge. Dans le même sillage, deux logements du groupe scolaire situé au chef-lieu ont été achevés. Et à présent, ils sont occupés. Dans les écoles primaires des villages d’Aourir et de Guendouz, ce sont deux loges de concierges qui ont été réalisées pour le gardiennage et la sécurité dans ces écoles. Et c'est dans la même école primaire de Guendouz qu'il y a eu des travaux de réhabilitation des sanitaires lesquels tombaient en désuétude. Par ailleurs, concernant le volet jeunesse et loisirs, beaucoup de structures et autres infrastructures ont été réalisées dans cette commune rurale qui vit, faut-il le noter, grâce aux subventions de l'État. Ainsi, pour le petit exemple, les villages Hendis et Guenzet ont bénéficié d'un foyer de jeunes chacun. Pour sa part, la bibliothèque communale, située au chef-lieu, a été dotée de tout le nécessaire pour son bon fonctionnement.

S. Y.