63 incendies domestiques depuis janvier

Par DDK

Pas moins de 63 incendies domestiques, déclarés dans des appartements, ont été enregistrés dans la wilaya de Béjaïa depuis le début de l’année.

Les sinistres ont causé trois décès et 23 blessés, plus ou moins graves, selon la cellule de communication de la Protection civile. La majorité de ces feux ont eu lieu dans des zones urbaines et durant la saison hivernale. Une période qui enregistre une utilisation accrue des appareils de chauffage électriques ou fonctionnant par l’énergie gazière, comme la résistance électrique, le radiateur bain d’huile, le chauffage à gaz… La prévention et la vigilance restent de mise pour éviter ce genre d’accidents aux conséquences souvent dramatiques et désastreuses. C’est dans ce cadre préventif que la Protection civile de Béjaïa a lancé une vaste campagne de sensibilisation sur les risques d’incendies domestiques et le danger d’intoxication au monoxyde de carbone. L’objectif de cette campagne est de donner au grand public les conseils de prévention et rappeler les consignes de sécurité, pour éviter qu’un incendie se déclare. Il s’agit aussi d’adopter un comportement adapté si un incendie se déclenche à l’intérieur d’un logement. De tous les accidents domestiques, l’incendie d’habitation reste le plus lourd de conséquences. Selon des statistiques communiquées lors d’un séminaire organisé à l’université de Béjaïa sur le même sujet, ce sont les enfants en bas âge qui sont les plus exposés aux accidents domestiques. Cette affirmation est confirmée par les conclusions d’une enquête pilote, réalisée en Algérie entre 1998 et 2000. Cette enquête a révélé que 52 % des victimes d’accidents domestiques sont de la tranche d’âge allant de 0 à 4 ans, suivis des enfants âgés entre 5 et 9 ans (27,9 %) et enfin de 10 à 14 ans (20,1 %). En outre, cette étude a montré que 80 % de ces accidents surviennent dans des zones urbaines, dont 50 % dans des immeubles et 35 % à l’intérieur des cuisines. Pour se protéger de ces accidents, la Protection civile recommande aux citoyens de se doter d’un détecteur de fumée. «Cet appareil, installé à l’intérieur d’un logement, permet d’alerter les propriétaires sur un début d’incendie dans le logement grâce à l’émission d’un signal sonore», explique-t-on. Aussi, les mêmes services insistent sur l’entretien des installations des appareils chauffants. Concernant les dangers de l’intoxication au monoxyde de carbone, la Protection civile sensibilise les citoyens sur l’importance d’avoir une bonne ventilation dans les maisons, l’installation des chauffages par un personnel qualifié et s’assurer de la conformité des appareils acquis aux normes requises.

Boualem S.