Le CFPA prépare la session de février 2018

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute

Le centre de formation professionnelle et d'apprentissage Ahcène Mezani de la ville de Tazmalt propose, pour la session février 2018, une panoplie de formations. D'ores et déjà, la direction du CFPA informe de la période des inscriptions lesquelles s'étaleront du 7 janvier au 18 février 2018. A cet effet, son bureau d'accueil, sis à proximité de la RN26, à la sortie Est de Tazmalt, se charge d'informer et d'orienter toutes les personnes désirant bénéficier d'une formation. Ainsi, pour la session de février, le centre en question propose plusieurs formations résidentielles, à l’instar d’un BTS (brevet de technicien supérieur) en gestion des stocks pour les personnes ayant le niveau scolaire de 3AS, un CAP (certificat d'aptitude professionnelle) en électricité bâtiment pour les stagiaires ayant un niveau scolaire de 4AM, un CAP en maçonnerie et l'autre en plâtrerie pour les personnes ayant un niveau inférieur à la 4e AM, un CFSP (certificat de formation professionnelle spécialisé) en installations sanitaires pour les jeunes qui ont un niveau d'instruction inférieur ou égal à la 4AM... «Pour ma part, ce sera un CAP en électricité bâtiment. J'ai choisi cette formation parce qu'elle très demandée sur le marché du travail. Là où il y a un chantier du BTP, on aura besoin, certainement, d'un électricien pour l'installation du réseau électrique interne. C'est une formation qui me tient à cœur, d'autant j'ai des amis qui ont réussi à décrocher des postes d'emploi quelques jours seulement après avoir reçu leurs diplômes. Cela est très encourageant pour moi», déclare un jeune rencontré au bureau d'accueil dudit CFPA.

Syphax Y.