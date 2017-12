Problématique de ramassage des ordures ménagères !

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 261 lecture(s)

Le problème du ramassage des ordures ménagères se pose avec acuité dans la commune d'Aït R'zine, située à 85 km au Sud-ouest de Béjaïa. A signaler que cette localité ne possède pas une décharge communale proprement dite, c'est l'oued Sahel qui sert de réceptacle des ordures. Ainsi, la gestion des déchets demeure toujours un vrai problème dans cette municipalité, où les détritus, les débris et autres rejets s'entassent ici et là. Le dernier programme de collecte des ordures élaboré par la toute nouvelle équipe aux commandes de l'APC suscite déjà quelques réserves de la part des habitants. Si l'enlèvement des déchets au chef-lieu communal est assuré quotidiennement, dans les autres localités de la commune, la collecte devait s'effectuer, à partir hier, qu’un jour par semaine ! A l'exemple des villages Tighilt Oumeyal, Bouchekfa, Taourirt Ouabla, Tizi Alouane et bien d'autres. «La collecte des ordures à raison d'un jour par semaine est très insuffisante pour notre village. D'autant qu'il compte une population d'environ 2 000 habitants et la production des déchets y est importante. Doit-on supporter l'accumulation des ordures dans les rues pendant six jours entiers pour enfin les enlever? C'est trop peu ! L'APC devrait revoir un peu ce programme en prenant en compte le nombre d'habitants de chaque village !», préconise un villageois de Taourirt Ouabla. D'autres citoyens déplorent le fait que la collecte des ordures soit effectuée pour 5 villages en une journée ! Il s'agit des localités de Guenzet, Ouizrane, Aourir, J'dida et Iouagranen, où l’enlèvement des déchets se fera chaque lundi ! A l'APC, ce programme est justifié par le manque de moyens et d'engins pour la collecte des ordures. «On ne peut pas faire autrement ! Nous accusons un manque flagrant d’engins de ramassage», précise une source de l'APC.

S. Y.