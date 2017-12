Solidarité avec les nécessiteux

Par DDK | Il ya 6 heures 43 minutes | 322 lecture(s)

Les membres de l’association socioculturelle Tamusni Tinebdar ont rendu visite en fin de semaine aux personnes aux besoins spécifiques de la commune de Tinebdar. Depuis sa création, l'association organise régulièrement des visites aux malades dans les hôpitaux. Dans son élan de solidarité, les membres dudit mouvement associatif ont décidé cette fois-ci de se rendre chez les personnes aux besoins spécifiques. Les personnes handicapées ayant reçu la visite des bénévoles étaient très émues par cet élan et cette intention de les soutenir et les aider à supporters leurs états et à leur rendre le sourire. Le soutien des bénévoles est indispensable chez certains malades. «Une demi-journée consacrée aux personnes alitées est souvent chargée de bonheur et d’apaisement pour ces personnes vulnérables», souligne un membre de l’association Tamusni. Les bénévoles discutent avec des patients le plus souvent isolés. Cette rencontre est un moment précieux pour les patients qui sont éloignés géographiquement de leur lieu de résidence. Au delà de l’écoute, une présence suivie et discrète et un réconfort chaleureux pendant toute la durée de leur traitement, voire de leur handicap, leur devenant en quelque sorte une famille de relais durant cette courte visite. En somme, l’association Tamusni est l’une des plus actives dans la région compte tenu de sa présence sur le terrain et de son activisme.

Bachir Djaider