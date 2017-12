Un foyer de jeunes projeté à Taghrast

Par DDK | Il ya 6 heures 43 minutes | 279 lecture(s)

Le village Taghrast, sis à quelques kilomètres à l’aval du chef-lieu communal de Chemini, a bénéficié de l’inscription d’un projet relatif à la réalisation d’un équipement public de proximité, ont informé les responsables de l’APC. «Le projet a trait à la réalisation d’une infrastructure dédiée à la frange juvénile, en l’occurrence un foyer de jeunes», a indiqué une source de la municipalité, selon laquelle ce projet sera réalisé sur plusieurs tranches successives. «C’est la contrainte budgétaire liée à la baisse des subventions qui nous a dicté cette démarche. C’est ainsi que nous avons convenu d’inscrire seulement une première tranche et de laisser l’inscription d’autres tranches sur les exercices budgétaires ultérieurs», explique un responsable de l’APC, ajoutant que le projet est soumis aux consultations. «Nous avons diffusé au cours de ces dernières semaines des avis de consultation par voie d’affichage. La procédure suit son cours normal, à savoir consultation, ouverture des plis et jugement des offres. Cette procédure devrait déboucher sur la désignation d’une entreprise réalisatrice», précise-t-il en substance. Sollicités pour donner leur avis sur l’inscription de ce projet, des citoyens du village Taghrast ont eu des réactions contrastées, oscillant entre tiédeur et enthousiasme. «Nos jeunes ont besoin d’un cadre d’expression et d’épanouissement pour les prémunir contre les déviances et les vices. Assurément, ce foyer de jeunes converge vers cet objectif», souligne un père de famille, la cinquantaine. «Nous n’avons rien contre de tels équipements de base. Néanmoins, la préoccupation majeure des jeunes de Taghrast reste le travail et, à un degré moindre, le logement», estime un jeune universitaire du village.

N. M.