Des amandiers fleurissent en plein mois de décembre

Par DDK | Il ya 6 heures 43 minutes

Le constat est déroutant, des amandiers qui ont fleuri récemment en plein mois de décembre après quelques jours seulement du début "officiel" de la saison hivernale. Ces arbres fruitiers en question sont situés dans le hameau Laâzib, distant de quelques 7 kms du chef-lieu communal de Boudjellil. Le "spectacle" est rare pour ne pas dire exceptionnel, des amandiers qui ont fait pousser des fleurs en plein mois de décembre. Cela dénoterait que Dame nature fait peut-être des caprices ou qu'on l'a tellement "agressée" qu'elle "ne sait plus sur quel pied danser". «C'est vraiment déconcertant que de constater des amandiers qui ont fleuris aux premiers jours d'hiver. J'ai constaté le fleurissement de ces arbres, très sensibles au demeurant à la température, ces dernières années, mais c'était vers la fin de l'hiver», dira notre interlocuteur. Il est vrai que les températures se sont adoucies ces derniers jours, avec un redoux qui caractérise la période actuelle. Ce qui expliquerait peut-être le fleurissement de ces amandiers trouvés dans une petite ferme dans ce hameau de Laâzib. Aussi, des néfliers ont d'ores et déjà fait pousser des fleurs il y a quelques semaines de cela, constate-t-on. Ces arbres plantés dans cette région rurale par excellence ont fleuri avant l'heure. Cette situation pour le moins étonnante devrait alerter les spécialistes pour prendre en considération cet "épiphénomène" des plus étonnants. Dame nature est en train de "s'emmêler" les pinceaux, et l'homme ne serait pas loin derrière cette situation navrante et surtout inquiétante à plus d'un titre.

Syphax Y.