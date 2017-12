Le cimetière nettoyé

Par DDK | Il ya 6 heures 25 minutes | 165 lecture(s)

Dans la commune de Chemini, les habitants se sont portés volontaires, le weekend dernier, pour mener une campagne de nettoyage du cimetière de Semaoune, perché sur les hauteurs d’Akfadou, afin de le réhabiliter. Cette opération consiste au ramassage de déchets ainsi qu'au désherbage. «C’est la moindre des choses qu’on puisse faire à nos défunts; nos morts méritent notre respect. On doit faire preuve de civisme dans nos cimetières», nous dit un jeune volontaire du village Semaoune. L'initiative n'est pas nouvelle, puisque des opérations similaires ont été effectuées à plusieurs reprises dans le passé. Cette opération de nettoyage vise à sensibiliser les citoyens, afin qu’ils s'impliquent davantage dans l'entretien du cimetière. «Avant, les tombes étaient ornées de fleurs et bien nettoyées. Malheureusement, aujourd’hui, on n'a pas légué cette bonne action à nos enfants. C'est pour cette raison que nos cimetières sont mal entretenus et délaissés. Les familles se rappellent de leurs morts uniquement les jours de fête, comme l'Aïd», nous dit un villageois. Très tôt le matin, des dizaines de villageois bénévoles se sont donnés rendez-vous au cimetière. Munis de pelles, pioches, râteaux, faucilles et de haches, et armés d’une grande volonté, ces jeunes bénévoles ont pris part à cette action de nettoyage du cimetière, afin de se débarrasser des mauvaises herbes, couvrant les sépultures, de tailler les arbustes et de nettoyer les allées. «Ces actions sont initiées pour des raisons de salubrité et de solidarité, et ce afin de permettre aux familles de visiter leurs morts dans des conditions convenables», nous dit un sexagénaire dudit village. L’opération s’est déroulée dans une ambiance bon enfant, où les volontaires ont allié travail et humour.

Bachir Djaider